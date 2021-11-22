Голова Меджлісу: Із Сирії вивезли ще трьох українок із 11 дітьми

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що з сирійського табору для біженців вивезли ще трьох українок із 11 дітьми.
Чубаров повідомив, що літак із евакуйованими українцями сів у аеропорту «Київ» (колишні «Жуляни»).
За його словами, у Сирії залишаються ще сім українок та 12 дітей, які чекають на евакуацію з табору «Родж», куди їх привезли з табору «Аль-Голь» наприкінці жовтня.
Пізніше про успішну евакуацію українців повідомив Офіс президента.
- У таборах «Родж» і «Аль-Голь» в основному тримають вдів і дітей бойовиків, які воювали за «Ісламську державу» в Сирії та Іраку. Міноборони евакуювало з них десятки дітей з матерями.
- 19 жовтня, коли в Україну з Сирії повернули кримчанку та її чотирьох дітей, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Міноборони готується до фінальної операції з вивезення 11 сімей із сирійського табору.