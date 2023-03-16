Данія не допустить росію до розслідування вибухів на «Північних потоках». У рф це назвали «лохотроном»

Данія не дасть росії дозвіл на участь у розслідуванні вибухів на «Північному потоці — 1» та «Північному потоці — 2».
Про це 16 березня заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, цитує датське видання DR.
«Данія, Швеція та Німеччина — конституційні держави, і нашим розслідуванням можна довіряти. Ми сказали росіянам, що ретельно це розслідуємо. І тільки-но ми це зробимо, ми оголосимо про результати», — пояснив Расмуссен.
Вибух стався у датських територіальних водах, що надало Данії право остаточного рішення про те, хто візьме участь у розслідуванні. За словами міністра, поруч із газопроводом «Північний потік — 2» виявлено обʼєкт, що нагадує антену.
Міністерство закордонних справ росії прокоментувало відмову давати дозвіл на участь у розслідуванні — заявило про «махінації і лохотрон».
- У вересні 2022 року на «Північних потоках» почали фіксувати зниження тиску. На трубопроводах було чотири витоки газу. Країни ЄС, США і НАТО вважають, що на трубопроводах була диверсія. Сейсмологи заявили, що фіксували в зонах витоку підводні вибухи. Шведські спецслужби знайшли підтвердження диверсії.
- У березні 2023 року американське видання The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки писало, що вибухи на російських газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2» могла влаштувати проукраїнська група «опонентів путіна». До неї нібито входили росіяни та українці. Британська газета The Times писала, що західні розвідники вже давно знають імʼя українця, який нібито профінансував диверсію на «Північних потоках», однак його особу вирішили не розкривати, щоб захистити Україну.