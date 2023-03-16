Данія не допустить росію до розслідування вибухів на «Північних потоках». У рф це назвали «лохотроном»

Данія не дасть росії дозвіл на участь у розслідуванні вибухів на «Північному потоці — 1» та «Північному потоці — 2».

Про це 16 березня заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, цитує датське видання DR.

«Данія, Швеція та Німеччина — конституційні держави, і нашим розслідуванням можна довіряти. Ми сказали росіянам, що ретельно це розслідуємо. І тільки-но ми це зробимо, ми оголосимо про результати», — пояснив Расмуссен.

Вибух стався у датських територіальних водах, що надало Данії право остаточного рішення про те, хто візьме участь у розслідуванні. За словами міністра, поруч із газопроводом «Північний потік — 2» виявлено обʼєкт, що нагадує антену.

Міністерство закордонних справ росії прокоментувало відмову давати дозвіл на участь у розслідуванні — заявило про «махінації і лохотрон».