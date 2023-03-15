Росія починає спільні військові навчання з Іраном і Китаєм

Китай, Іран і росія 15 березня почнуть спільні військові навчання в Оманській затоці.
Про це повідомляє CNN із посиланням на Міністерство оборони Китаю.
Армійські навчання трьох країн триватимуть до 19 березня. У заяві китайського відомства йдеться, що ці тренування базуватимуться на спільних морських навчаннях, проведених у 2019 та 2022 роках.
- 23 лютого 2023 року НАТО побачило ознаки того, що Китай «розглядає і, можливо, планує» відправити зброю до росії, щоб допомогти їй у війні в Україні.
- Глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 26 лютого заявив, що «впевнений» у тому, що Китай розглядає можливість відправки зброї до росії.
- Тим часом оборонне партнерство москви та Тегерану зростає. Першого листопада видання CNN із посиланням на західних чиновників, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, написало, що Іран планує передати росії приблизно тисячу балістичних ракет і дронів для війни проти України.
- Керівник «Моссаду» Девід Барнеа теж зазначав, що Іран прагне розширити поставки сучасної зброї до росії.
- За даними Sky News, Іран таємно постачав росії велику кількість куль, мінометних снарядів та інших боєприпасів і планує надіслати ще більше. Росія ж зі свого боку відправляє Ірану трофейну західну зброю з України. У Тегерані її намагаються перепроєктувати.