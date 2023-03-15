Росія починає спільні військові навчання з Іраном і Китаєм

Китай, Іран і росія 15 березня почнуть спільні військові навчання в Оманській затоці.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Міністерство оборони Китаю.

Армійські навчання трьох країн триватимуть до 19 березня. У заяві китайського відомства йдеться, що ці тренування базуватимуться на спільних морських навчаннях, проведених у 2019 та 2022 роках.