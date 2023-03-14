У Грузії проросійські активісти зірвали і спалили прапор Євросоюзу

У Грузії лідери прокремлівського радикального угруповання «Альт-Інфо» та партії «Консервативний рух» зірвали прапор ЄС біля будівлі парламенту Грузії і спалили ще кілька таких стягів.
Про це повідомляє «Ехо Кавказу».
Учасники цієї «акції» в Тбілісі виступають «проти агентів» та людей, які «намагаються залучити Грузію до війни». Проросійські сили заявили, що вимагають звільнення людей, яких затримали 5 липня 2021 року, а також проведення референдуму щодо законопроєкту про «іноагентів».
Лідери «Альт-Інфо» виступають під парламентом із антизахідними й гомофобними заявами. «Наш дім — не Захід, наш дім — Грузія», — сказав один із лідерів руху.
- У Грузії спалахнули протести 7 березня 2023 року, коли парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт про «іноагентів», який фактичною копіює норми російського закону. Того ж дня протестувальників підтримала президент Саломе Зурабішвілі, вона пообіцяла накласти вето на закон, а вже 10 березня парламент припинив його розглядати. Поліція під тиском громадськості звільнила 133 затриманих, але протестувальники тепер вимагають відставки уряду та дострокових виборів.