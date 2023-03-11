Велика Британія закликає спонсорів Олімпіади підтримати заборону на участь росіян

Уряд Великої Британії закликав спонсорів Олімпійських ігор тиснути на Міжнародний олімпійський комітет, щоб не допустити участі росії та Білорусі в Олімпіаді 2024 року.

Про це пише The Guardian.

За інформацією видання, серед цих компаній були, зокрема, Coca-Cola, Intel, Samsung і Visa.

«Ми знаємо, що спорт і політика в росії та Білорусі тісно переплетені, і ми впевнені, що режимам у росії та Білорусі не можна дозволити використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях», — йдеться в листі міністра культури Великої Британії Люсі Фрейзер до спонсорів.