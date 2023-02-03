НОК України проголосував за можливий бойкот Олімпіади-2024, якщо туди таки допустять спортсменів із росії та Білорусі

Національний олімпійський комітет України підтримав можливий бойкот Олімпіади-2024, якщо туди допустять спортсменів із росії та Білорусі.

Про це пише «Суспільне Спорт».

Члени НОК України визначили алгоритм заходів для недопущення російських та білоруських спортсменів до Олімпіади:

підготувати та направити письмові звернення до субʼєктів олімпійського руху: національних олімпійських комітетів країн світу, міжнародних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту та інших субʼєктів олімпійського руху — до 10 лютого;

отримати зворотний звʼязок — протягом одного місяця з моменту звернення;

проаналізувати отриману інформацію за результатами консультації — протягом одного місяця з моменту отримання;

узагальнити і сформувати спільну позицію та винести її на обговорення — за результатами підсумків протягом двох місяців.

За можливий бойкот проголосували 109 членів НОК із 112. Троє представників утрималися.

«Якщо все ж таки будуть допущені російські і білоруські спортсмени до міжнародних змагань, то, на мою особисту думку, крайній захід — бойкотувати Олімпійські ігри», — заявив міністр спорту Вадим Гутцайт.