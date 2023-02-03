НОК України проголосував за можливий бойкот Олімпіади-2024, якщо туди таки допустять спортсменів із росії та Білорусі

Національний олімпійський комітет України підтримав можливий бойкот Олімпіади-2024, якщо туди допустять спортсменів із росії та Білорусі.
Про це пише «Суспільне Спорт».
Члени НОК України визначили алгоритм заходів для недопущення російських та білоруських спортсменів до Олімпіади:
- підготувати та направити письмові звернення до субʼєктів олімпійського руху: національних олімпійських комітетів країн світу, міжнародних спортивних федерацій з олімпійських видів спорту та інших субʼєктів олімпійського руху — до 10 лютого;
- отримати зворотний звʼязок — протягом одного місяця з моменту звернення;
- проаналізувати отриману інформацію за результатами консультації — протягом одного місяця з моменту отримання;
- узагальнити і сформувати спільну позицію та винести її на обговорення — за результатами підсумків протягом двох місяців.
За можливий бойкот проголосували 109 членів НОК із 112. Троє представників утрималися.
«Якщо все ж таки будуть допущені російські і білоруські спортсмени до міжнародних змагань, то, на мою особисту думку, крайній захід — бойкотувати Олімпійські ігри», — заявив міністр спорту Вадим Гутцайт.
- 25 січня стало відомо, що російським і білоруським спортсменам рекомендували брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі під нейтральним прапором. Водночас МОК перевірятиме кожного спортсмена на предмет дотримання правил Олімпійської хартії та Всесвітнього антидопінгового кодексу. Зокрема, від них вимагатимуть не підтримувати війну в Україні. У разі недотримання умов учасника усунуть. У відповідь на таку позицію Зеленський запросив голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха в Бахмут, щоб той зрозумів, що нейтральності не існує.
- Міністр спорту Польщі заявив, що його країна разом з іншими може висунути ультиматум керівництву Міжнародного олімпійського комітету, якщо росіян і білорусів допустять до Олімпійських ігор у 2024 році.