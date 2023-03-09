Голова ОП: Імʼя військового, якого розстріляли росіяни, остаточно не встановили

Імʼя українського військового, якого розстріляли росіяни на відео, остаточно не встановили. Наразі тривають експертизи.
Про це заявив журналістам голова Офісу президента Андрій Єрмак.
«Імʼя не встановлено, цим займаються Служба безпеки та Офіс генерального прокурора. Триває експертиза», — пояснив він.
За словами Єрмака, після закінчення експертиз про її результати повідомлять або очільник СБУ, або генеральний прокурор.
- 6 березня активісти Сергій Стерненко та Ігор Лаченков опублікували в Twitter відео розстрілу росіянами полоненого українського військового. Його стратили після того, як він відповів окупантам «Слава Україні». Вбивство неозброєних військовополонених за Женевською конвенцією є воєнним злочином. Служба безпеки порушила кримінальну справу через розстріл українського військовополоненого. Її відкрили за ст. 438 ч. 2 ККУ — порушення законів та звичаїв війни.
- Згодом у Генштабі повідомили, що українським військовим, якого росіяни розстріляли за вигук «Слава Україні», був військовослужбовець 30 окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура. Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут. Але в регіональному управлінні сил ТрО «Північ» заперечили інформацію Генерального штабу про особу розстріляного росіянами українського військового. Там запевняють, що на відео був боєць 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області Олександр Мацієвський.