У Києві повністю відновили електропостачання після ракетного удару росіян, а в Житомирі повертають графіки відключень

У Києві повністю відновили електропостачання після масованої ракетної атаки росіян. Водночас у Житомирі повертають графіки відключень світла через нестачу електрики.

Про це повідомили мери міст — Віталій Кличко та Сергій Сухомлин.

У Києві світло повернули всім, але ще є проблема з опаленням. Наразі близько 30% будинків без теплопостачання. Ремонтні роботи тривають, комунальники планують відновити подачу тепла протягом доби.

Водночас у Житомирі дрони-камікадзе суттєво пошкодили енергетичну інфраструктуру. Наразі половина міста без світла, але мер прогнозує, що найближчим часом відключиться все місто.

Частину обʼєктів у Житомирі перевели на генератори, а електротранспорт у місті не ходить.

«Сьогодні будемо знову переходити на графіки подачі електроенергії. Приблизно 2—2,5 тижня — і за рахунок постачання електроенергії з інших областей ситуація з електропостачанням має виправитися», — сказав Сухомлин.