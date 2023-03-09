У Києві повністю відновили електропостачання після ракетного удару росіян, а в Житомирі повертають графіки відключень

У Києві повністю відновили електропостачання після масованої ракетної атаки росіян. Водночас у Житомирі повертають графіки відключень світла через нестачу електрики.
Про це повідомили мери міст — Віталій Кличко та Сергій Сухомлин.
У Києві світло повернули всім, але ще є проблема з опаленням. Наразі близько 30% будинків без теплопостачання. Ремонтні роботи тривають, комунальники планують відновити подачу тепла протягом доби.
Водночас у Житомирі дрони-камікадзе суттєво пошкодили енергетичну інфраструктуру. Наразі половина міста без світла, але мер прогнозує, що найближчим часом відключиться все місто.
Частину обʼєктів у Житомирі перевели на генератори, а електротранспорт у місті не ходить.
«Сьогодні будемо знову переходити на графіки подачі електроенергії. Приблизно 2—2,5 тижня — і за рахунок постачання електроенергії з інших областей ситуація з електропостачанням має виправитися», — сказав Сухомлин.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявив, що під час масованого ракетного удару вранці 9 березня росія запустила по Україні 81 ракету. У Києві, у Святошинському районі щонайменше двоє постраждалих, у Львівській області загинули щонайменше пʼятеро людей (ракета впала в житловій зоні), у Дніпропетровській області одна загибла людина.
- Через удари по енергетичній інфраструктурі світло частково зникало в Одеській, Київській та Харківській областях. Відновлювальні роботи тривають — бригади працюватимуть 24/7. Частину регіонів заживлять досить швидко, а деяким доведеться почекати. Голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький сказав, що нічна ракетна атака не вивела з ладу українську енергосистему.