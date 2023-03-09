«Народний» супутник, на який зібрав гроші фонд Притули, допоміг знищити тисячі одиниць техніки росіян

«Народний» супутник ICEYE, на який зібрав гроші Фонд Сергія Притули, допоміг виявити та знищити тисячі одиниць російської техніки.
Про це 9 березня повідомило Головне управління розвідки.
За 5 місяців використання космічного апарата вдалось виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7 321 об’єкт військової та спеціальної техніки, зокрема:
- 45 літаків;
- 27 гелікоптерів;
- 6 ОТРК «Іскандер»;
- 36 зенітно-ракетних комплексів «С300»;
- 12 ЗРК «Панцирь С1»;
- 11 радіолокаційних станцій;
- 10 понтонних переправ.
Значна частина з цього переліку знищена.
- 24 червня волонтер Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar. Після цього компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть три Bayraktar TB2 Збройним силам України.
- 18 червня Сергій Притула повідомив, що зібрані гроші на Bayraktar TB2, які Україна в підсумку отримала безкоштовно, витратили на супутник. Компанія ICEYE надасть уряду України всі можливості одного зі своїх пошуково-рятувальних супутників, які вже перебувають на орбіті. Супутником SAR буде керувати ICEYE. Крім того, ICEYE надасть доступ до своєї групи супутників, що дозволить Збройним силам України отримувати радіолокаційні супутникові зображення критичних місць із високою частотою прольотів. У підсумку супутник окупився за два дні.
- Компанія EOS Data Analytics, яка була залучена до покупки супутника, повідомляла, що він залишиться у власності України до закінчення його роботи на орбіті.