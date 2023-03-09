«Народний» супутник, на який зібрав гроші фонд Притули, допоміг знищити тисячі одиниць техніки росіян

«Народний» супутник ICEYE, на який зібрав гроші Фонд Сергія Притули, допоміг виявити та знищити тисячі одиниць російської техніки.

Про це 9 березня повідомило Головне управління розвідки.

За 5 місяців використання космічного апарата вдалось виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7 321 об’єкт військової та спеціальної техніки, зокрема:

45 літаків;

27 гелікоптерів;

6 ОТРК «Іскандер»;

36 зенітно-ракетних комплексів «С300»;

12 ЗРК «Панцирь С1»;

11 радіолокаційних станцій;

10 понтонних переправ.

Значна частина з цього переліку знищена.