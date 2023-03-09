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«Народний» супутник, на який зібрав гроші фонд Притули, допоміг знищити тисячі одиниць техніки росіян

Автор:
Ангеліна Шеремет
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«Народний» супутник ICEYE, на який зібрав гроші Фонд Сергія Притули, допоміг виявити та знищити тисячі одиниць російської техніки.

Про це 9 березня повідомило Головне управління розвідки.

За 5 місяців використання космічного апарата вдалось виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7 321 об’єкт військової та спеціальної техніки, зокрема:

  • 45 літаків;
  • 27 гелікоптерів;
  • 6 ОТРК «Іскандер»;
  • 36 зенітно-ракетних комплексів «С300»;
  • 12 ЗРК «Панцирь С1»;
  • 11 радіолокаційних станцій;
  • 10 понтонних переправ.

Значна частина з цього переліку знищена.

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Бердянськ, Запорізька область.