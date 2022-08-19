EOS Data Analytics: Супутник ICEYE залишиться у власності України до закінчення роботи на орбіті

Супутник компанії ICEYE, який фонд Сергія Притули купив за кошти з «народного Байрактару», залишиться у власності України навіть після завершення оплаченого терміну доступу до бази даних — до закінчення його роботи на орбіті.

Про це виданню Ліга.net повідомили в компанії EOS Data Analytics. Її засновник Макс Поляков допомагав у підготовці угоди.

У EOS Data Analytics розповіли, що супутник ICEYE працює над територією України виключно для досягнення цілей та виконання завдань ЗСУ. У той час, коли супутник буде не над Україною, країна все одно отримуватиме дані завдяки доступу до решти супутників ICEYE.

Супутник застрахований та прогарантований компанією ICEYE за умовами угоди. У разі технічної несправності ICEYE має надати Україні ідентичний супутник. Супутникові знімки отримує лише Україна як його власник.