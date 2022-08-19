EOS Data Analytics: Супутник ICEYE залишиться у власності України до закінчення роботи на орбіті

Супутник компанії ICEYE, який фонд Сергія Притули купив за кошти з «народного Байрактару», залишиться у власності України навіть після завершення оплаченого терміну доступу до бази даних — до закінчення його роботи на орбіті.
Про це виданню Ліга.net повідомили в компанії EOS Data Analytics. Її засновник Макс Поляков допомагав у підготовці угоди.
У EOS Data Analytics розповіли, що супутник ICEYE працює над територією України виключно для досягнення цілей та виконання завдань ЗСУ. У той час, коли супутник буде не над Україною, країна все одно отримуватиме дані завдяки доступу до решти супутників ICEYE.
Супутник застрахований та прогарантований компанією ICEYE за умовами угоди. У разі технічної несправності ICEYE має надати Україні ідентичний супутник. Супутникові знімки отримує лише Україна як його власник.
- 24 червня волонтер Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar. Після цього компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть три Bayraktar TB2 Збройним силам України.
- 18 серпня волонтер Сергій Притула повідомив, що зібрані гроші на Bayraktar TB2, які Україна у підсумку отримала безкоштовно, витратили на супутник. Компанія ICEYE надасть уряду України всі можливості одного зі своїх пошуково-рятувальних супутників, які вже перебувають на орбіті. Супутником SAR буде керувати ICEYE. Крім того, ICEYE надасть доступ до своєї групи супутників SAR, що дозволить Збройним силам України отримувати радіолокаційні супутникові зображення критичних місць із високою частотою прольотів.