Понад 600 мільйонів гривень з «народного Байрактару» витратили на супутник

Зібрані гроші на Bayraktar TB2, які Україна у підсумку отримала безкоштовно, витратили на супутник.

Про це повідомив волонтер Сергій Притула.

За його словами, це дасть доступ українським військовим до бази даних знімків компанії ICEYE більше ніж на рік.

«Відтепер наша армія буде отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. «Бавовни» буде багато», — сказав Притула.

Проєкт Alpha Centauri розповідає, що супутники групи ICEYE спостерігають Землю в мікрохвильовому діапазоні (SAR) — це дозволяє отримувати знімки поверхні у будь-який час доби і за будь-яких погодних умов. Зазвичай дані оновлюються раз на кілька годин — можна спостерігати за бойовими діями на тактичному рівні. Роздільна здатність фото — 25 сантиметрів на піксель. Україна отримає супутник, який працює на орбіті зі зручним для спостереження нахилом.

На сайті ICEYE йдеться, що компанія надасть уряду України усі можливості одного зі своїх пошуково-рятувальних супутників, які вже знаходяться на орбіті, для використання у потрібному регіоні. Супутником SAR буде керувати ICEYE. Крім того, ICEYE надасть доступ до своєї групи супутників SAR, що дозволить Збройним Силам України отримувати радіолокаційні супутникові зображення критичних місць із високою частотою прольоту.

Компанія ICEYE уже успішно запустила 21 космічний апарат і використовує найбільший у світі парк комерційних супутників SAR.