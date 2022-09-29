Міністр оборони Олексій Резніков розповів про перші результати роботи супутника, який придбав фонд Сергія Притули

Супутник, який придбав благодійний фонд Сергія Притули, уже дає перші результати: за два дні росія втратила бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт із супутниками.

Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів 29 вересня.

Так, за перші два дні роботи супутника виявили понад 60 одиниць бойової техніки, яку російська армія намагалась замаскувати, зокрема в лісосмугах. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Резніков зазначив, що цю техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників.

«Натомість координати «схованого» оперативно передали для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі селищ Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині. Фактично тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт із супутниками», — розповів Резніков.