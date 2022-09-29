Міністр оборони Олексій Резніков розповів про перші результати роботи супутника, який придбав фонд Сергія Притули

Супутник, який придбав благодійний фонд Сергія Притули, уже дає перші результати: за два дні росія втратила бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт із супутниками.
Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів 29 вересня.
Так, за перші два дні роботи супутника виявили понад 60 одиниць бойової техніки, яку російська армія намагалась замаскувати, зокрема в лісосмугах. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Резніков зазначив, що цю техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників.
«Натомість координати «схованого» оперативно передали для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі селищ Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині. Фактично тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт із супутниками», — розповів Резніков.
- 24 червня волонтер Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar. Після цього компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть три Bayraktar TB2 Збройним силам України.
- 18 червня Сергій Притула повідомив, що зібрані гроші на Bayraktar TB2, які Україна в підсумку отримала безкоштовно, витратили на супутник. Компанія ICEYE надасть уряду України всі можливості одного зі своїх пошуково-рятувальних супутників, які вже перебувають на орбіті. Супутником SAR буде керувати ICEYE. Крім того, ICEYE надасть доступ до своєї групи супутників SAR, що дозволить Збройним силам України отримувати радіолокаційні супутникові зображення критичних місць із високою частотою прольотів.
- Компанія EOS Data Analytics, яка була залучена до покупки супутника, повідомляла, що він залишиться у власності України до закінчення його роботи на орбіті.