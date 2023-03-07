ООН: Землетрус у Туреччині міг завдати збитків на понад $100 мільярдів

В ООН порахували приблизну суму збитків, яких завдали Туреччині останні руйнівні землетруси. Там вважають, що вона може перевищувати $100 мільярдів.
Про це пише Reuters.
«З розрахунків, зроблених на сьогоднішній день, ясно, що сума збитків, представлена урядом і підтримана міжнародними партнерами, перевищить $100 мільярдів», — заявила представниця ПРООН Луїза Віттон.
За її словами, у найбільш постраждалій від землетрусу турецькій провінції Хатай вона бачила «апокаліптичні» картини. Сотні тисяч будинків зруйновані, у людей величезні потреби, але ресурси допомоги обмежені.
В ООН зазначили, що попередня сума збитків охоплює лише Туреччину. Ця сума стане орієнтиром для конференції донорів 16 березня у Брюсселі, на якій збиратимуть кошти на допомогу Туреччині.
- 6 лютого на південному сході Туреччини сталися два землетруси магнітудою понад 7 балів. Вони спричинили значні руйнування і обвали цілих житлових кварталів. У підсумку кількість загиблих перевищила 45 тисяч людей. Світовий банк оцінив збитки в $34 мільярди. Це 4% ВВП країни.