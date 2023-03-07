ООН: Землетрус у Туреччині міг завдати збитків на понад $100 мільярдів

В ООН порахували приблизну суму збитків, яких завдали Туреччині останні руйнівні землетруси. Там вважають, що вона може перевищувати $100 мільярдів.

Про це пише Reuters.

«З розрахунків, зроблених на сьогоднішній день, ясно, що сума збитків, представлена урядом і підтримана міжнародними партнерами, перевищить $100 мільярдів», — заявила представниця ПРООН Луїза Віттон.

За її словами, у найбільш постраждалій від землетрусу турецькій провінції Хатай вона бачила «апокаліптичні» картини. Сотні тисяч будинків зруйновані, у людей величезні потреби, але ресурси допомоги обмежені.

В ООН зазначили, що попередня сума збитків охоплює лише Туреччину. Ця сума стане орієнтиром для конференції донорів 16 березня у Брюсселі, на якій збиратимуть кошти на допомогу Туреччині.