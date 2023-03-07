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НАБУ викликало на допит колишнього голову Нацбанку Кирила Шевченка. Він у розшуку

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Національне антикорупційне бюро викликало на допит колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка.

Допит відбудеться 16 березня. Шевченка запросили як підозрюваного.