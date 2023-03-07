У Польщі уточнили, що Patriot поки не прибули до України. Помилка сталась через проблеми з перекладом

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак говорив не про те, що Україна вже отримала ЗРК Patriot, а про те, що позитивне рішення про передачу Києву цієї системи ухвалили завдяки зусиллям Польщі.
Про це Укрінформу повідомили у Міністерстві національної оборони Польщі.
«Намір віцепремʼєр-міністра, міністра національної оборони Маріуша Блащака полягав у тому, щоб вказати [в інтервʼю La Razon], що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу батареї Patriot», — повідомили в Міністерстві, підкресливши, що перші польські танки Leopard вже в Україні.
Міністерство національної оборони Польщі додало, що згадка в інтервʼю польського міністра про отримання Україною ЗРК Patriot, очевидно, повʼязана з помилкою під час перекладу.
- 7 березня іспанська газета La Razon опублікувала інтервʼю з міністром національної оборони Польщі Маріушом Блащаком, в якому він заявив, що завдяки зусиллям Польщі батареї Patriot чи перші танки Leopard, серед іншого, досягли України.
- 21 грудня 2022 року США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає батарею ЗРК Patriot. У січні стало відомо, що Німеччина передасть додаткову батарею Patriot, Нідерланди — ще дві пускові установки до Patriot. У січні міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що американці навчать українських офіцерів керувати Patriot за 10 тижнів.