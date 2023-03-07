Міністр оборони Польщі: До України прибули перші батареї Patriot

До України прибули перші батареї зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розповів у інтервʼю іспанській газеті La Razon.

«Тут я маю наголосити, що завдяки зусиллям Польщі батареї Patriot чи перші танки Leopard, серед іншого, досягли України. Ми є не лише основним пунктом передачі допомоги, але й одним із найбільших донорів. З початку війни ми передали Україні озброєнь на суму понад €2,2 мільярда, і в цю суму не входять витрати, які ми несемо на навчання українських солдатів», — зазначив Блащак.

Оновлення: Укрінформу у Міністерстві оборони Польщі заявили, що Patriot поки не прибули до України. Помилка сталась через проблеми з перекладом.

Батарея Patriot, як правило, складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. У січні міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що американці навчать українських офіцерів керувати Patriot за 10 тижнів.