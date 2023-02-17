«Передав послання». Глава МЗС Угорщини Сіярто пояснив свій візит до Мінська

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що під час візиту до Білорусі передав послання щодо ситуації в Україні.
Про це пише угорське видання Magyar Hirlap.
«Я сказав про це своїм білоруським партнерам і попросив їх, так само як ми просимо всіх членів міжнародного співтовариства, не вживати воєнних кроків, кроків, які можуть призвести до продовження війни», — сказав Сіярто в коментарі журналістам.
Також Сіярто заперечив, що в Мінську нібито вів переговори з росіянами. «Якщо я хочу вести переговори з росіянами, я поїду до Москви і повідомлю про це. Мені не потрібно вести переговори з росіянами в Мінську, ховаючись. Ні я, ні члени моєї делегації не вели переговорів ні з ким, окрім білоруських співрозмовників», — додав Сіярто.
- У липні 2022 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.
- У січні 2023 року премʼєр-міністр України Віктор Орбан заявив, що не вірить у перемогу України і вважає, що країна «поступово перетворюється на некеровану руїну». За словами Орбана, «мета росії — перетворити Україну на некеровану руїну», щоб Захід не міг заявити про неї «як про приз». Він сказав, що рф уже досягла успіху в цьому, і тепер Україна, як Афганістан, є «нічийною землею». Також Угорщина відмовилася тренувати українських військових, бо вона «за мир».