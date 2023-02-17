«Передав послання». Глава МЗС Угорщини Сіярто пояснив свій візит до Мінська

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що під час візиту до Білорусі передав послання щодо ситуації в Україні.

Про це пише угорське видання Magyar Hirlap.

«Я сказав про це своїм білоруським партнерам і попросив їх, так само як ми просимо всіх членів міжнародного співтовариства, не вживати воєнних кроків, кроків, які можуть призвести до продовження війни», — сказав Сіярто в коментарі журналістам.

Також Сіярто заперечив, що в Мінську нібито вів переговори з росіянами. «Якщо я хочу вести переговори з росіянами, я поїду до Москви і повідомлю про це. Мені не потрібно вести переговори з росіянами в Мінську, ховаючись. Ні я, ні члени моєї делегації не вели переговорів ні з ким, окрім білоруських співрозмовників», — додав Сіярто.