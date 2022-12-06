Угорщина відмовилася тренувати українських військових, бо вона «за мир»

Україна розкритикувала відмову Угорщини тренувати у себе українських військових.
Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
«Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до росії припинити війну. Судячи із такої кількості зустрічей із російськими представниками, нагода для такого кроку мала би вже знайтися», — написав спікер МЗС.
Напередодні державний секретар Міністерства закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер заявив у Facebook, що вони не готуватимуть українських військових у рамках місії ЄС. «Ми сказали «ні». Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру», — написав він.
- Наразі наймасштабнішу тренувальну місію для ЗСУ (підготовка 10 тисяч бійців) проводить на своїй території Велика Британія. До неї залучені фахівці з понад 10 країн. ЄС погодив запуск місії 17 жовтня.
- Також є тренування в Іспанії — там українські військові опановують зенітно-ракетні комплекси Aspide. У Німеччині українці опановують бронетехніку.
- За даними CNN, в адміністрації президента США Джо Байдена розмірковують над великим розширенням програми навчання українських військових у Німеччині.