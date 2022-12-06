Угорщина відмовилася тренувати українських військових, бо вона «за мир»

Україна розкритикувала відмову Угорщини тренувати у себе українських військових.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до росії припинити війну. Судячи із такої кількості зустрічей із російськими представниками, нагода для такого кроку мала би вже знайтися», — написав спікер МЗС.

Напередодні державний секретар Міністерства закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер заявив у Facebook, що вони не готуватимуть українських військових у рамках місії ЄС. «Ми сказали «ні». Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру», — написав він.