Українські військові опановують в Іспанії зенітно-ракетні комплекси Aspide

Українські військові на іспанській базі в Сарагосі проходять навчання з використання зенітно-ракетного комплексу Aspide наземного базування.

Про це повідомляє Міноборони Іспанії.

Підготовку до використання Aspide проходять 19 українців. Навчання поділено на дві частини — для операторів і для обслуговуючого персоналу (зброярі, механіки тощо). Це перша група військових, яка навчається керувати цим ЗРК. Уже 1 листопада приїде друга група.

«Система Aspide, на якій навчаються українські військові та яку використовують Повітряні сили Іспанії, забезпечить українській армії боєздатність, а також діятиме як засіб стримування», — зазначили в Міноборони.