CNN: Білий дім розглядає можливість значно розширити програму навчання українських військ

В адміністрації президента США Джо Байдена розмірковують над великим розширенням програми навчання українських військових у Німеччині.

Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних американських чиновників.

За даними джерел, ухвалення нової програми означатиме не лише значне збільшення кількості українців, яких тренуватимуть Сполучені Штати, але й зміну підходу до навчання. США навчатимуть значно більші групи українських солдатів складнішій тактиці бою, зокрема координуванню маневрів піхоти з артилерійською підтримкою.

У цій ініціативі планується навчання до 2 500 українських військових на базі в Графенвері.

За словами джерела CNN, це значно інтенсивніша підготовка, ніж та, яку українські військові проходять у Польщі чи Великій Британії.

«Подібність є, але програма Великої Британії зосереджена на базовій підготовці нових солдатів, які не мають майже жодного бойового досвіду. Американська програма передбачає набагато глибшу підготовку українських солдатів до того, як діяти як згуртоване військове формування», — зазначив співрозмовник видання.