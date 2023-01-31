Посла Угорщини в Україні викликали до МЗС через висловлювання Орбана

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто. Йому висловили рішучий протест через зневажливі висловлювання премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Угорському дипломату наголосили, що антиукраїнська риторика, яка вже протягом тривалого часу лунає з боку угорського керівництва, є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам.

Україна закликала угорців зупинити цю тенденцію, щоб не погіршувати ситуацію. Київ зі свого боку готовий до розвитку конструктивних добросусідських відносин із Угорщиною.

Раніше Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті заявив, що не вірить у перемогу України і вважає, що країна «поступово перетворюється на некеровану руїну». За словами Орбана, «мета росії — перетворити Україну на некеровану руїну», щоб Захід не міг заявити про неї «як про приз». Він сказав, що рф уже досягла успіху в цьому, і тепер Україна, як Афганістан, є «нічийною землею».