Угорщина не постачає озброєння ЗСУ, щоб угорці на заході України не стали ціллю росіян

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.
Про це він сказав в інтервʼю CNN.
«Очевидно, що в разі постачання нами зброї ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах, де проживають угорці. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців», — сказав Сіярто.
За його словами, у західній частині України мешкають 150 тисяч угорців і Будапешту головна мета — «не бути залученими до цієї війни в будь-який спосіб».
- Раніше Угорщина блокувала шостий пакет санкцій проти росії. Країна виступала проти відмови ЄС від російської нафти. Крім того, від початку російського вторгнення Угорщина відмовляється пропускати через свою територію зброю для України.
- Спікер парламенту Угорщини навіть заявляв про «психічні проблеми» Зеленського через активний тиск на партнерів щодо озброєння. Це викликало скандал.