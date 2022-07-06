Угорщина не постачає озброєння ЗСУ, щоб угорці на заході України не стали ціллю росіян

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.

Про це він сказав в інтервʼю CNN.

«Очевидно, що в разі постачання нами зброї ці поставки будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах, де проживають угорці. Ми маємо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців», — сказав Сіярто.

За його словами, у західній частині України мешкають 150 тисяч угорців і Будапешту головна мета — «не бути залученими до цієї війни в будь-який спосіб».