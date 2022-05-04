Угорщина проти відмови ЄС від російської нафти попри відстрочку для неї і Словаччини

План Європейського Союзу щодо повної заборони російської нафти загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

Про це заявив Золтан Ковач, речник уряду угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана.

Навідміну від інших країн-членів ЄС, Угорщині та Словаччині планують дати відстрочку у виконанні санкцій Євросоюзу до кінця 2023 року, бо вони сильно залежать від російських енергоносіїв. Але це не влаштовує угорський уряд.

«Ми не бачимо жодного плану чи гарантій у поточній пропозиції щодо управління навіть перехідним періодом, а також того, що гарантуватиме енергетичну безпеку Угорщини», – наголосив речник Віктора Орбана.