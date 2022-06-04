Спікер парламенту Угорщини пояснив жорстку критику з боку Зеленського «психічними проблемами»

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер назвав «психічними проблемами» рішучість президента Володимира Зеленського, з якою він, іноді жорстко, просить партнерів про підтримку.

Про це Кевер заявив в інтервʼю угорському виданню 444.hu.

«Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї чемно — наполегливо, але просить, а не вимагає чи погрожує. Погрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, кого хочуть мати друзями. Тут є якась особиста психічна проблема», — сказав Ласло Кевер.

Спікер додав, що очікує проблем для українських угорців після війни та що «потрібно бути дуже обережними», щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім залишити батьківщину.