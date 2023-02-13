Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто поїхав у Білорусь говорити про війну в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто прибув із візитом до Білорусі, буде обговорювати вирішення питання війни в Україні «мирним шляхом».
Про це Сіярто повідомив у Facebook у понеділок, 13 лютого.
«Війна в Україні загострюється, через бойові дії гине дедалі більше людей. Людські життя мають бути врятовані зараз, і це можна зробити лише мирним шляхом. Угорщина очікує, що всі члени міжнародної спільноти будуть діяти в імʼя миру якнайшвидше і уникати дій, які можуть призвести до продовження або ескалації війни. Цю позицію світу я також представлятиму сьогодні на своїх переговорах у Мінську. Очевидно, що буде багато нападів щодо візиту, але наша позиція зрозуміла: канали звʼязку мають бути відкриті», — повідомив Сіярто.
- У липні 2022 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.
- У січні 2023 року премʼєр-міністр України Віктор Орбан заявив, що не вірить у перемогу України і вважає, що країна «поступово перетворюється на некеровану руїну». За словами Орбана, «мета росії — перетворити Україну на некеровану руїну», щоб Захід не міг заявити про неї «як про приз». Він сказав, що рф уже досягла успіху в цьому, і тепер Україна, як Афганістан, є «нічийною землею». Також Угорщина відмовилася тренувати українських військових, бо вона «за мир».