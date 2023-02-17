В Афганістані таліби забороняють протизаплідні засоби

В Афганістані представники руху «Талібан», який захопив владу у країні, припинили продаж протизаплідних засобів у двох великих містах — «їхнє використання є змовою Заходу з метою контролю над мусульманським населенням».

Про це ідеться в матеріалі The Guardian.

Журналістам стало відомо, що таліби ходять по аптеках і наказують прибрати з полиць усі протизаплідні препарати та засоби.

«Вони двічі приходили до мене зі зброєю і погрожували, що я не зберігатиму протизаплідні пігулки для продажу. Вони регулярно перевіряють кожну аптеку в Кабулі, і ми припинили продаж цих товарів», — сказав власник однієї з кабульських аптек.