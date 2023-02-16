Вірменія передала Азербайджану свій проєкт мирного договору

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна опрацювала азербайджанські пропозиції та передала свій проєкт мирного договору між країнами.

Про це пише «Радіо Азатутюн».

За його словами, Вірменія завершила роботу над черговим етапом мирного договору. Також проєкт передали країнам-співголовам Мінської групи ОБСЄ, яка займається врегулюванням конфлікту між цими державами.

«Під пропозиціями слід розуміти проєкт повного документа з нашими пропозиціями. Ми працюємо над проєктом із такою логікою: отримати документ, який ми готові підписати в будь-який час. Зрозуміло, звичайно, що цей документ має бути прийнятним для Азербайджану. Сподіваємося, що певний прогрес, який спостерігається за підсумками трьох раундів переговорів, вдасться розвинути», — заявив Пашинян.

Він наголосив, що документ має містити таку логіку домовленостей, таку ефективну систему стримувань і противаг, яка унеможливлювала б будь-який сценарій порушення міцного і стабільного миру.