Олексій Резніков на прохання президента залишиться на посаді міністра оборони України

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Володимир Зеленський попросив його залишитися на посаді. Він не піде у відставку найближчим часом.

«На запитання, чи планує він залишатися на посаді міністра оборони в найближчі місяці, Резніков відповів: «Так, це було рішення мого президента».