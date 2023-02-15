WP: США стежили за китайським аеростатом від моменту його запуску з острова Хайнань

Американські військові майже тиждень стежили за китайським аеростатом, перш ніж збили його над морем. Його запустили з острова Хайнань.
Про це пише The Washington Post.
За даними джерел видання в Пентагоні, військові стежили за маршрутом аеростату весь час із моменту запуску з китайської військової бази.
Траєкторія польоту аеростата, як припускають у розвідці США, проходила над територією Гуама в західній частині Тихого океану. У якийсь момент аеростат несподівано розвернувся на північ, після чого опинився над Аляскою, увійшов у повітряний простір Канади та континентальної частини США.
За словами джерел видання, у США вивчають імовірність того, що аеростат міг опинитися над країною випадково. Він міг просто збитися з маршруту.
- 4 лютого американський винищувач F-22 збив те, що уряд США назвав китайським розвідувальним аеростатом, біля узбережжя Південної Кароліни після тижневого польоту над Сполученими Штатами та деякими частинами Канади (ось фото). Уряд Китаю заявив, що це було цивільне дослідницьке судно.
- 11 лютого президент США Джо Байден наказав збити невпізнаний обʼєкт, що пролітав над Аляскою — менш ніж через тиждень після того, як військові збили китайську повітряну кулю, що пролетіла над Штатами. А ввечері 11 лютого Обʼєднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки збило невідомий літальний апарат у повітряному просторі Канади.
- 13 лютого американська армія збила черговий невпізнаний літальний обʼєкт у повітряному просторі США. Його виявили та знищили над озером Гурон, що на кордоні з Канадою.