У Туреччині та Сирії кількість жертв землетрусу перевищила 36 тисяч

Станом на 11:25 13 лютого кількість загиблих від землетрусу в Туреччині зросла до 31 643 людей.
У Сирії не можуть встановити точну кількість жертв — там досі кажуть про понад 4 500 загиблих. За даними волонтерської організації «Білі шоломи», у північно-західній частині Сирії, яка перебуває під контролем повстанців, загинули понад 3 200 людей, а в регіонах, контрольованих урядом президента Башара Асада, відомо про щонайменше 1 414 жертв землетрусу.
В ООН заявили, що рятувальні роботи добігають кінця. Шанси знайти вцілілих на сьомий день вкрай низькі.
Також в Організації Обʼєднаних Націй повідомили, що в Сирії після землетрусів до 5,3 мільйона людей залишилися без даху над головою, а близько 900 тисяч людей у Туреччині й Сирії терміново потребують гарячої їжі.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. Епіцентр землетрусу був на глибині 24,1 кілометра в провінції Газіантеп. Поштовхи відчули також на Кіпрі, у Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Грузії.
- Землетрус зруйнував тисячі будівель, в тому числі історичну фортецю в Газіантепі та цитадель в сирійському Алеппо. Обидві памʼятки були в Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
- Конфедерація підприємств та бізнесу Туреччини оцінює збитки від руйнівного землетрусу, що стався 6 лютого, у понад $84 мільярди — це близько 10% ВВП.