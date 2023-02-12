У Туреччині оцінили збитки від землетрусу — понад $84 млрд

Конфедерація підприємств та бізнесу Туреччини оцінює збитки від руйнівного землетрусу, що стався 6 лютого, у понад $84 мільярди — це близько 10% ВВП.

Про це пише Bloomberg.

Збитки житловому фонду оцінили в близько $70,8 мільярда, а національному доходу у $10,4 мільярда. Збитки, завдані інфраструктурі країни, включно з дорогами, електромережами, лікарнями та школами, можуть призвести до дефіциту бюджету на рівні 5,4% ВВП і більше, коли офіційний прогноз становить 3,5%.

У перші дні після лиха президент Реджеп Ердоган заявив, що уряд виділив на ліквідацію наслідків $5,3 мільярда. ЗМІ ж писали, що люди активно критикували владу та звинувачували її у повільній та неналежній реакції. Через критику в країні блокували доступ до Twitter. Експерти, активісти та волонтери були обурені обмеженнями, оскільки саме через Twitter відбувається координація з пошуку зниклих.