Землетруси в Туреччині: загиблих уже понад 9 тисяч, за критику Ердогана у країні блокують Twitter

Кількість загиблих від землетрусів у Туреччині зросла до 9 057.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Унаслідок землетрусів 52 979 людей дістали поранення, зруйновані 6,4 тисячі будівель. За словами президента Реджепа Ердогана, на місці працюють 60 тисяч рятувальників. Раніше Кабінет міністрів України доручив відправити до Туреччини пошуково-рятувальний загін спеціалістів Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Українські рятувальники прибули на місце в середу. Серед них 87 фахівців, з яких 10 — члени екіпажів літаків Ан-32 та Ан-26.

Тим часом обсерваторія NetBlocks повідомляє, що в Туреччині обмежили доступ до Twitter. Ідеться про основних інтернет-провайдерів. ЗМІ пишуть, що це сталося через критику президента Ердогана — владу звинувачують у повільній та неналежній реакції на наслідки землетрусів.

Експерти, активісти та волонтери обурені обмеженнями, оскільки саме через Twitter відбувається координація з пошуку зниклих.