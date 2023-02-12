Кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищила 29 тисяч людей. В ООН очікують вдвічі більші цифри

У Туреччині та Сирії продовжують пошукові роботи після потужного землетрусу, який стався 6 лютого.
Станом на 12 лютого, кількість загиблих у Туреччині зросла до 24 617 людей, а в Сирії загиблих понад 4,5 тисячі, повідомляє Al Jazeera. Поранених десятки тисяч людей, проте точну їхню кількість наразі встановити неможливо.
Тіла людей продовжують діставати з під завалів у постраждалих провінціях. Через велику кількість жертв загиблих доводиться ховати у братських могилах. Так роблять у турецькій провінції Хатай.
В Організації Об’єднаних Націй заявили, що в обох країнах до 5,3 мільйона людей залишилися без житла, а 900 тисяч людей потерпають від голоду. В ООН очікують, що реальна кількість загиблих може зрости більш ніж удвічі.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. Епіцентр землетрусу був на глибині 24,1 кілометра в провінції Газіантеп. Поштовхи відчули також на Кіпрі, у Лівані, Ізраїлі, Йорданії та Грузії.
- Землетрус зруйнував тисячі будівель, в тому числі історичну фортецю в Газіантепі та цитадель в сирійському Алеппо. Обидві памʼятки були в Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
- Україна відправила до Туреччини загін рятувальників.