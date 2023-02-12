Кількість загиблих у Туреччині та Сирії перевищила 29 тисяч людей. В ООН очікують вдвічі більші цифри

У Туреччині та Сирії продовжують пошукові роботи після потужного землетрусу, який стався 6 лютого.

Станом на 12 лютого, кількість загиблих у Туреччині зросла до 24 617 людей, а в Сирії загиблих понад 4,5 тисячі, повідомляє Al Jazeera. Поранених десятки тисяч людей, проте точну їхню кількість наразі встановити неможливо.

Тіла людей продовжують діставати з під завалів у постраждалих провінціях. Через велику кількість жертв загиблих доводиться ховати у братських могилах. Так роблять у турецькій провінції Хатай.

В Організації Об’єднаних Націй заявили, що в обох країнах до 5,3 мільйона людей залишилися без житла, а 900 тисяч людей потерпають від голоду. В ООН очікують, що реальна кількість загиблих може зрости більш ніж удвічі.