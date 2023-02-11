Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії Руслана Дзюбу

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника командувача Національної гвардії Руслана Дзюбу.
Відповідний указ опублікувано 11 лютого.
З червня 2019 року Руслан Дзюба був заступником командувача Національної гвардії з тилу — начальником логістики.
- 21 січня журналісти видання ZN.ua звинуватили Міністерство оборони в закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами. 23 січня Резніков особисто відповів на ці закиди, зокрема він пояснив, що Міноборони купує не окремі продукти, а комплексну послугу — забезпечення харчуванням. Міністр пояснив, що ціни у восьми постачальників різні, так само як і в мережах супермаркетів, бо кожен має свою спеціалізацію та власне виробництво певної групи товарів. Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи.
- 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. На початку лютого почали зʼявлятись чутки про можливе звільнення Резнікова.