В Україні запрацювали два енергоблоки на одній з АЕС — це зменшить дефіцит генерації електроенергії

На одній з атомних електростанцій України запустили одразу два енергоблоки — це додаткові 1 220 МВт до потужностей енергосистеми. Ці блоки були на ремонті, який тривав 38 діб.

Про це 11 лютого в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Учора була чергова масована атака, яка завдала ударів як по генерації, так і по можливостях передачі. Але сьогодні за рахунок запуску енергоблоків ми суттєво зменшуємо дефіцит в системи. Відповідно, це вплине на тривалість відключень», — розповів Галущенко.

Отже, тепер в енергосистемі України працюють усі девʼять енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній державі території. Ще шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені.

Голова Рівненської області Віталій Коваль уточнив, що ідеться про Рівненську АЕС, яка відтепер працює на максимальній потужності.