Росіяни вночі атакували чотири області — пошкоджена критична інфраструктура

В ніч на 10 лютого російські окупанти вдарили ракетами та іранськими дронами по обʼєктах критичної інфраструктури в Запорізькій, Харківській, Хмельницькій та Дніпропетровській області.

Запоріжжя зазнало найбільш масованої атаки від початку повномасштабної війни. За годину зафіксовано 17 ударів по обласному центру, атаковано обʼєкти енергетичної інфраструктури.

Також росіяни обстріляли обʼєкти критичної інфраструктури в Харкові — зафіксовано 10 вибухів. У місті можливі перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що близько 04:00 росіяни влучили іранськими дронами в обʼєкт критичної інфраструктури Шепетівського району. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

Оборонці неба вночі збили партію дронів, якими росіяни атакували Дніпропетровщину. Після цього окупанти запустили ракету по Криворізькому району. Там є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури, руйнування серйозні, поранений 46-річний працівник підприємства.

У Піщанській громаді уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Виникла пожежа, люди не постраждали.