Росія завдала по Запоріжжю 17 ударів за годину — це найбільша атака за час великої війни

Росіяни в ніч проти 10 лютого здійснили найбільш масовану атаку на Запоріжжя. За годину в місті зафіксували 17 влучань.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, окупанти атакували обʼєкти енергетичної інфраструктури. Інформацію щодо руйнувань та постраждалих уточнюють.

«Це все, на що здатна ця армія мразот — обстрілювати спляче місто і бити по нашій інфраструктурі. Але нас не зламати. Тримаймося», — зазначив Куртєв.