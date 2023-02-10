Міністерство енергетики повідомляє про влучання в обʼєкти ТЕС та ГЕС під час чергової ракетної атаки

Під час чергової масованої ракетної атаки вранці 10 лютого є влучання в обʼєкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

На тлі цього в багатьох регіонах запровадили аварійні відключення світла. Найскладніша ситуація в Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

ДТЕК повідомляє про чотири пошкоджені теплоелектростанції та постраждалих енергетиків.