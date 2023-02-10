Міністерство енергетики повідомляє про влучання в обʼєкти ТЕС та ГЕС під час чергової ракетної атаки

Під час чергової масованої ракетної атаки вранці 10 лютого є влучання в обʼєкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури в шістьох областях.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
На тлі цього в багатьох регіонах запровадили аварійні відключення світла. Найскладніша ситуація в Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.
ДТЕК повідомляє про чотири пошкоджені теплоелектростанції та постраждалих енергетиків.
- Вночі 10 лютого росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України іранськими дронами та ракетами (збити вдалось 5 із 7 безпілотників та 5 із 6 «Калібрів»). Крім цього, вночі по Запорізькій області росія випустила до 35 ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО. Зранку атаку на Україну продовжили ракетами.