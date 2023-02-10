ППО під час повітряної атаки збила 61 з 71 ракет

Протиповітряна оборона під час чергової масованої ракетної атаки на Україну вранці 10 лютого збила 61 з 71 ракет.
Про це повідомило командування Повітряних сил.
Станом на 11:30 був 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, «Калібр» (у тому числі нічні пуски), збити вдалось 61 з них.
З повітря росія атакувала вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. Із кораблів у Чорному морі — крилатими ракетами морського базування типу «Калібр».
- Вночі 10 лютого росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України іранськими дронами та ракетами (збити вдалось 5 із 7 безпілотників та 5 із 6 «Калібрів»). Крім цього, вночі по Запорізькій області росія випустила до 35 ракет С-300, які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО. Зранку атаку на Україну продовжили ракетами.
- Під час цих атак росія пошкодила обʼєкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтну інфраструктуру в шістьох областях. Найскладніша ситуація в Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.