ППО під час повітряної атаки збила 61 з 71 ракет

Протиповітряна оборона під час чергової масованої ракетної атаки на Україну вранці 10 лютого збила 61 з 71 ракет.

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Станом на 11:30 був 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, «Калібр» (у тому числі нічні пуски), збити вдалось 61 з них.

З повітря росія атакувала вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. Із кораблів у Чорному морі — крилатими ракетами морського базування типу «Калібр».