У Туреччині з-під завалів врятували українку та її 4-річного сина

У Туреччині, у місті Іскендерун з-під завалів одного будинку врятували українку Олену Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя.
Про це повідомляє CNN Turk.
Спочатку врятувати вдалося жінку, потім її сина. Їх передали медикам, стан здоровʼя матері та сина задовільний.
- Уранці 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Загальна кількість загиблих унаслідок землетрусів вже перевищила 20 тисяч. Українців серед загиблих немає.