Землетруси в Туреччині: загальна кількість загиблих перевищила 20 тисяч

Загальна кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині вже перевищила 20 тисяч. Майже всі вони загинули в самій Туреччині, також кілька тисяч загиблих у Сирії.

Оновлені дані опублікували в Управлінні надзвичайних ситуацій Туреччини.

Там повідомили, що наразі у країні зафіксували загибель 17 134 людей. Ще 70 347 людей отримали поранення. Крім того, 30 360 постраждалих евакуювали в безпечніші провінції.

Щодо Сирії, за останніми даними там загинули 3 317 людей.