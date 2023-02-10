У Сирії врятували дівчинку, що народилася під завалами будинку під час землетрусів. Тепер тисячі людей хочуть її вдочерити

У Сирії врятували дівчинку, яка народилася під завалами будинку. Уся її родина загинула від землетрусів, і тепер тисячі людей з усього світу пропонують вдочерити немовля.

Про це пише BBC.

Дівчинку назвали Айя, що арабською означає «диво». Коли дитину знайшли, вона все ще була зʼєднана пуповиною з мертвою матірʼю. Батько та четверо братів і сестер дівчинки також загинули.

Зараз Айя в лікарні. За словами медиків, її привезли в поганому стані, з шишками і синцями на тілі, вона була холодною і ледь дихала. Зараз стан дитини стабілізувався.

Відео порятунку Айї стрімко поширилося в соцмережах. На ньому чоловік біжить з-під уламків будівлі, тримаючи немовля, вкрите пилом.

Керівник лікарні, де перебуває Айя, доктор Халід Аттіа каже, що отримав десятки дзвінків від людей з усього світу, які хотіли б удочерити дитину. Аттіа має доньку лише на чотири місяці старшу за Айю, тож зараз його дружина годує врятовану дівчинку грудьми.

«Я не дозволю нікому всиновити її зараз. Доки її далекі родичі не повернуться, я ставлюся до неї, як до своєї рідної», — каже Аттіа.