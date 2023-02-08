ЗМІ: Після Великої Британії Зеленський поїде до Франції. Там він зустрінеться з Макроном та Шольцем

Президент Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії вирушить до Франції. Там він зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Про це з посиланням на джерела пишуть BFMTV та NTV.
Зеленський прибуде в Париж вже в середу ввечері. У Єлисейському палаці проведуть вечерю для Зеленського, Макрона та Шольца, а також їхню тристоронню зустріч.
Візит Зеленського до Берліну наразі не планується.
- 8 лютого почався другий закордонний візит президента України Володимира Зеленського з початку вторгнення — до Великої Британії (перший візит був до США 21 грудня 2022 року). Зеленський виступив у парламенті та відвідав українських військових, які проходять навчання у Великій Британії.
- Велика Британія у рамках візиту президента України Володимира Зеленського запропонувала навчання для пілотів винищувачів, морських піхотинців, а також запропонувала надати Україні «можливості більшої дальності».