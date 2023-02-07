Рада за основу підтримала законопроєкт про прозорість в оборонних закупівлях

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 8381, який пропонує зробити оборонні закупівлі більш відкритими та прозорими.

Із закону депутати пропонують вилучити норму про спрощений відбір без використання електронної системи закупівель.

Якщо закупку роблять без електронної системи закупівель, а вартість товарів і послуг дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень (якщо замовляють роботи оборонного призначення — 1,5 мільйона гривень), то держзамовник має опублікувати в електронній системі звіт і договори не пізніше ніж через 10 робочих днів від дня укладення договорів.

У звіті про закупку має бути детальна інформація про замовника, придбаний товар в одиницях (треба вказувати одиниці виміру) з цінами, послуги та замовлені/виконані супутні роботи.

У звіті про закупівлі продуктів та послуг щодо харчування треба ще вказати окремі найменування продуктів, ціну за його одиницю і вартість послуг.