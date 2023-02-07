Рада за основу підтримала законопроєкт про прозорість в оборонних закупівлях

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 8381, який пропонує зробити оборонні закупівлі більш відкритими та прозорими.
Із закону депутати пропонують вилучити норму про спрощений відбір без використання електронної системи закупівель.
Якщо закупку роблять без електронної системи закупівель, а вартість товарів і послуг дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень (якщо замовляють роботи оборонного призначення — 1,5 мільйона гривень), то держзамовник має опублікувати в електронній системі звіт і договори не пізніше ніж через 10 робочих днів від дня укладення договорів.
У звіті про закупку має бути детальна інформація про замовника, придбаний товар в одиницях (треба вказувати одиниці виміру) з цінами, послуги та замовлені/виконані супутні роботи.
У звіті про закупівлі продуктів та послуг щодо харчування треба ще вказати окремі найменування продуктів, ціну за його одиницю і вартість послуг.
- 21 січня журналісти видання ZN.ua звинуватили Міністерство оборони в закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами. У матеріалі йшлося, що ціни на продукти втричі більші за роздрібні в київських супермаркетах (яйця по 17 гривень за штуку). Угоду вартістю 13,16 мільярда гривень уклали 23 грудня 2022 року. Ідеться про забезпечення харчуванням військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях.
- 23 січня міністр оборони Олексій Резніков особисто відповів на ці закиди, зокрема він пояснив, що Міноборони купує не окремі продукти, а комплексну послугу — забезпечення харчуванням. Міністр пояснив, що ціни у восьми постачальників різні, так само як і в мережах супермаркетів, бо кожен має свою спеціалізацію та власне виробництво певної групи товарів. Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи.
- 24 січня стало відомо, що заступник міністра оборони Вʼячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку. Згодом міністр оборони Резніков анонсував зміни в харчуванні Збройних сил України — ідеться про гнучку, але уніфіковану систему меню.