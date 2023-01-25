У Раді зареєстрували законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 8381, який пропонує зробити оборонні закупівлі більш відкритими та прозорими.

Депутати пропонують зобовʼязати державного замовника оборонної закупівлі за її результатами оприлюднювати в електронній системі закупівель звіт про оборонну закупівлю.

При цьому вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення дорівнює або перевищує 200 тисяч грн, а для робіт оборонного призначення — 1,5 млн грн.

Крім того, у звіті мають бути зазначені відомості про найменування державного замовника (службу державного замовника), назву предмета закупівлі (із зазначенням одиниці виміру товарів), ціну за одиницю товару, ціну робіт, послуг.

Проєкто закону також передбачає комплексну публікацію відомостей про вартість продуктів (товарів) та інших видів послуг, що входять до узагальненої вартості послуг харчування.

Оприлюдненню підлягають зазначені дані, крім відомостей про закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю.