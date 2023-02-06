«Слуги народу» заявили, що у Міноборони кадрових змін цього тижня не буде

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що цього тижня у Міністерстві оборони не буде кадрових змін.

Про це Арахамія повідомив у понеділок, 6 лютого.

Член комітету з питань нацбезпеки Марʼяна Безугла також написала, що поки призупинили зміну міністрів, адже це несе ризики перед «Рамштайном» та можливим наступом росіян.