«Слуги народу» заявили, що у Міноборони кадрових змін цього тижня не буде

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що цього тижня у Міністерстві оборони не буде кадрових змін.
Про це Арахамія повідомив у понеділок, 6 лютого.
Член комітету з питань нацбезпеки Марʼяна Безугла також написала, що поки призупинили зміну міністрів, адже це несе ризики перед «Рамштайном» та можливим наступом росіян.
- На початку лютого почали зʼявлятись чутки про можливе звільнення міністра оборони Олексія Резнікова. Його наступником в Міноборони називають нинішнього начальника ГУР Кирила Буданова. Джерела «Бабеля» у фракції «Слуга народу» розповіли, що Резнікова можуть призначити на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
- Сам Резніков 5 лютого заявив, що подасть у відставку, якщо президент України Володимир Зеленський так вирішить — тому що призначення міністра оборони в компетенції саме президента.