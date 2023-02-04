Канада запровадила санкції проти 36 росіян і 16 юросіб. У списку актори, артисти та ресурси, повʼязані з «ПВК Вагнера»

Канада запровадила нові санкції проти росіян, які підтримують або сприяють агресії рф проти України. У списку — 38 осіб і 16 юридичних осіб. Їхні активи у країні будуть заморожені, а фізособам заборонять вʼїзд до Канади.

Під санкції потрапили співаки Микола Басков, Діма Білан та Олег Газманов, актор Михайло Боярський, гуморист Михайло Галустян, а також співачки Поліна Гагаріна, Надія Бабкіна та Ірина Аллегрова.

Також у списку пропагандисти Євген Піддубний, Андрій Колесников, Сергій Брілєв, Тетяна Міткова та депутат Держдуми Олександр Хінштейн.

Також обмеження запроваджені проти медіагруп «Царьград» і «Россия Сегодня», ресурсів SouthFront, «Инфорос», «Геополитика», «Фонд стратегической культуры», «РИА Новости» та інших.