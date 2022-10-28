Канада запровадила додаткові санкції проти росії. У списку «Лукойл» та керівництво «Газпрому»

Канада запроваджує санкції щодо ще 35 фізичних та шести юридичних осіб з росії. Про це 28 жовтня оголосив премʼєр-міністр Джастін Трюдо.
У списку:
- енергетична компанія «Інфраструктура Молжаніново»;
- група «Сібуглемет» — займається видобутком вугля;
- «Трансойл» — один з найбільших залізничних перевізників нафти та нафтопродуктів у росії;
- «Лукойл» — одна з найбільших російських нафтових компаній, друга за обсягами нафтовидобутку в росії;
- «Согаз» — російська страхова компанія, дочірня компанія «Газпрому»;
- «Нижньовартівське нафтогазовидобувне підприємство»;
- Віктор Зубков — колишній премʼєр, голова Ради директорів «Газпрому»;
- Муса Бажаєв — бізнесмен, власник «Російської Платини» (це компанія, яка займається видобутком кольорових металів);
- Віталій Маркелов — виконавчий директор «Газпрому»;
- Микола Шульгінов — міністр енергетики;
- Володимир Мау — ректор Російської академії народного господарства та державної служби при президенті рф;
- Олександр Новак — віцепремʼєр;
- Деніс Мантуров — міністр промисловості;
- Сергій Куріянов — прессекретар «Газпрому».