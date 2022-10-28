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Канада запровадила додаткові санкції проти росії. У списку «Лукойл» та керівництво «Газпрому»

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Канада запроваджує санкції щодо ще 35 фізичних та шести юридичних осіб з росії. Про це 28 жовтня оголосив премʼєр-міністр Джастін Трюдо.

У списку:

  • енергетична компанія «Інфраструктура Молжаніново»;
  • група «Сібуглемет» — займається видобутком вугля;
  • «Трансойл» — один з найбільших залізничних перевізників нафти та нафтопродуктів у росії;
  • «Лукойл» — одна з найбільших російських нафтових компаній, друга за обсягами нафтовидобутку в росії;
  • «Согаз» — російська страхова компанія, дочірня компанія «Газпрому»;
  • «Нижньовартівське нафтогазовидобувне підприємство»;
  • Віктор Зубков — колишній премʼєр, голова Ради директорів «Газпрому»;
  • Муса Бажаєв — бізнесмен, власник «Російської Платини» (це компанія, яка займається видобутком кольорових металів);
  • Віталій Маркелов — виконавчий директор «Газпрому»;
  • Микола Шульгінов — міністр енергетики;
  • Володимир Мау — ректор Російської академії народного господарства та державної служби при президенті рф;
  • Олександр Новак — віцепремʼєр;
  • Деніс Мантуров — міністр промисловості;
  • Сергій Куріянов — прессекретар «Газпрому».