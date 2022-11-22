Канада запроваджує нові санкції проти білорусі через підтримку вторгнення росії

Канада запроваджує додаткові санкції проти білорусі через підтримку російського вторгнення в Україні. Обмеження накладуть на 22 білоруських чиновників і на 16 компаній.

Про це пише Reuters.

За даними МЗС Канади, під санкції потраплять компанії, які займаються військовим виробництвом, технологіями, машинобудуванням, а також банківською справою та залізничним транспортом.

Також серед підсанкційних людей будуть ті, хто причетний до розміщення та перевезення російських військових і техніки.

Загалом у Канаді заявили, що ввели санкції проти понад 1 500 людей та компаній через війну в Україні.