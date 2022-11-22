Канада запроваджує нові санкції проти білорусі через підтримку вторгнення росії

Канада запроваджує додаткові санкції проти білорусі через підтримку російського вторгнення в Україні. Обмеження накладуть на 22 білоруських чиновників і на 16 компаній.
Про це пише Reuters.
За даними МЗС Канади, під санкції потраплять компанії, які займаються військовим виробництвом, технологіями, машинобудуванням, а також банківською справою та залізничним транспортом.
Також серед підсанкційних людей будуть ті, хто причетний до розміщення та перевезення російських військових і техніки.
Загалом у Канаді заявили, що ввели санкції проти понад 1 500 людей та компаній через війну в Україні.
- На саміті «Великої двадцятки» в Індонезії премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про надання Україні $500 мільйонів військової допомоги. Крім того, Канада запровадить нові санкції проти росіян. Нові санкції Канади торкнуться 23 співробітників російського сектора юстиції та безпеки — поліцейських та слідчих, прокурорів, суддів та працівників пенітенціарних установ, причетних до грубих і систематичних порушень прав людини, у тому числі, російської опозиції.
- 28 жовтня Канада в черговий раз розширила санкції проти росії. У списку обмежень опинилися ще 35 фізичних та шість юридичних осіб з росії, зокрема, компанія «Лукойл» та керівництво «Газпрому».