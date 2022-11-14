Премʼєр Канади Джастін Трюдо заявив про нові санкції проти росії та додаткову військову допомогу для України

На саміті «Великої двадцятки» в Індонезії прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про надання Україні $500 мільйонів військової допомоги. Крім того, Канада запровадить нові санкції проти росіян.

Про це йдеться на сайті канадського премʼєра.

Додаткові кошти, які отримає Україна, витратять на військове обладнання, техніку для спостереження та зв’язку, паливо та медичні матеріали.

А нові санкції Канади торкнуться 23 співробітників російського сектору юстиції та безпеки — поліцейських та слідчих, прокурорів, суддів та працівників пенітенціарних установ, причетних до грубих і систематичних порушень прав людей, у тому числі, російської опозиції.

«Канада продовжує підтримувати Україну, коли вона захищає свою територію, суверенітет і незалежність від росії. Ця додаткова військова допомога підтримає українців, оскільки вони продовжуватимуть свою мужню боротьбу проти незаконного вторгнення президента путіна, а ці нові санкції створять додатковий тиск на тих, хто підтримує ці акти війни. Ми разом з іншими членами міжнародного співтовариства продовжуватимемо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб притягнути росію до відповідальності за її жорстокі дії проти України», — сказав Трюдо.